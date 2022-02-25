В Литве запретили ретрансляцию некоторых российских телеканалов

В пятницу, 25 февраля, Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила ретрансляцию шести телеканалов на русском языке в Литве в связи с тем, что они являются пропагандистскими. Об этом сообщает Delfi.lt.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщил BNS вице-председатель ЛКРТВ Ричардас Слапшис, администрация комиссии провела мониторинг, после чего было принято решение запретить ретрансляцию каналов "Беларусь 24", "НТВ Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "Первый балтийский канал", "TVCI". Решение вступает в силу сегодня, 25 февраля.

"Принято решение временно остановить деятельность шести транслируемых на русском языке телеканалов, остановка их деятельности несколько отличается: ретрансляция "РТР Планета", "Россия 24", "Беларусь 24", "НТВ Мир" останавливается на пять лет, "РБК" и "TVCI" — на три года", — сказал Слапшис.

В комиссии уверены, что выявленные нарушения "обуславливают возможность запретить дальнейшую ретрансляцию этих каналов, с учетом того, что поощряется пропаганда и разжигание войны". Ранее максимальные ограничения в отношении российских каналов Литва вводила на срок до года. Так, в 2015 и 2016 годах из-за разжигания войны и ненависти в Литве была запрещена ретрансляция канала "РТР Планета".

Согласно литовскому законодательству, разжигание межнациональной розни и пропаганда войны запрещены.

Кроме того, литовская группа радиостанций M-1 сообщила, что из-за нападения России на Украину радиостанция "Радуга", которая больше 20 лет вела программу на русском языке в Клайпеде, отказывается от трансляции любой российской продукции.

Это значит, что радиостанция больше не будет транслировать музыку российских исполнителей.

"Мы считаем, что это небольшое символическое действие, которое мы можем предпринять в знак поддержки братской Украины и осуждения политики России, которая грубо нарушает нормы международного права, представляет угрозу безопасности наше страны и Европы, — заявил глава радиостанции "Радуга" Тадас Жемайтис.

Жемайтис отметил, что радиостанция надеется на понимание русскоязычных жителей Литвы.

"Мы надеемся, что слушатели "Радуги", в числе которых есть и русские, и украинцы, и литовцы, и армяне и другие русскоязычные жители Клайпеды, поддержат такое решение. На радиостанции по-прежнему будут передачи на русском языке и информация о событиях в Украине, Литве и в мире", — подчеркнул Жемайтис.

Как сообщалось ранее, в связи с военной агрессией России по отношению к Украине, в Латвии была запрещена ретрансляция российских телеканалов "Россия" и "Россия 24".