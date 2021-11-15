В Литве запретят тканевые маски – теперь только одноразовые медицинские или респираторы

С понедельника общественных местах в Литве можно находиться только в медицинских масках и респираторах. За ношение масок из ткани или использование других видов защиты можно будет получить штраф.

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Медицинские маски нужно надевать в магазинах, торговых центрах, местах предоставления услуг, в общественном транспорте и в других общественных местах.

По данным Минздрава Литвы, использование медицинских масок и респираторов — важная и эффективная мера по контролю распространения Covid-19.

Люди, которые по состоянию здоровья не могут носить маски, могут надевать защитный щиток. В Литве можно не надевать маску во время занятия спортом или во время предоставления услуг, которые невозможно предоставить людям в масках.