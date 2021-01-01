За минувшие сутки в Литве подтверждено 3322 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 130 человек, сообщил департамент статистики.

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Всего с начала пандемии в Литве установлено 143 903 случая заражения коронавирусом, на сегодня 76 442 человека выздоровели.

Коронавирус унес жизни 1589 человек, по иным причинам умерло 825 зараженных.

По данным статистического департамента, общий куммулятивный показатель заболеваемости новым коронавирусом в Литве — 1348.6 на 100 000 жителей.С 16 декабря в Литве действуют строгие ограничения на передивжение. Из дома можно выходить только в случае серьезной необходимости. Прямое транспортное сообщение Литвы с Латвией прервано.