В Литве зарегистрировали еще 19 случаев коронавируса, всего - 274 заболевших

Минздрав Литвы сообщает, что 25 марта в Литве зарегистрировали еще 19 случаев коронавируса (COVID-19). В общей сложности установлено 274 случаев.

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Все новые случаи подтверждены в лаборатории Национального центра общественного здравоохранения, Каунасской клиники, Шяуляйской больницы и Сантаришкской клиники. Проводят эпидемиологические расследования.

Как сообщалось, из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлён до 13 апреля включительно, постановило в среду правительство страны.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.