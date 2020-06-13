В Литве зарегистрировали семь новых случаев коронавируса

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса, сообщает портал ru.delfi.lt.

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За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая Covid-19, связанные с медучреждениями, два привозных случая, происхождение седьмого выясняется, сказала BNS представитель Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене

Количество подтвержденных случаев Covid-19 в Литве на данный момент составляет 1763, количество больных — 262. С начала пандемии от коронавируса скончались 75 человек.