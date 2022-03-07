В Литве значительно вырос спрос на оружие
Foto: DELFI

После вторжения России в Украину спрос на профессиональную военную экипировку, полуавтоматическое оружие, пистолеты и газовые баллончики в Литве значительно вырос. Литовские продавцы оружия говорят, что склады практически опустошены, а поставщики, у которых еще неделю назад было достаточно товаров, теперь ставят в очереди их заказы, пишет портал деловых новостей vz.lt.

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Вайдотас Янушонис, директор компании Survival, управляющей оружейными магазинами, говорит, что запасы многих производителей и продавцов сейчас идут в основном в Украину: бронежилеты, пластины, баллистические каски.

"Очевидно, что объемы производства нужно увеличивать, но не ясно, когда занимающиеся этим заводы смогут обеспечить всех. Мы каждый день общаемся с разными производителями, они говорят, что получают сотни запросов из разных стран", — рассказал порталу Янушонис.

Руководитель компании оружейных магазинов Oksalis Гитис Мисюкявичюс говорит, что все полуавтоматическое оружие и большое количество пистолетов, которые были в магазинах, были раскуплены в течение недели.

По данным Литовской ассоциации владельцев оружия, в Литве проживает около 94-95 тысяч владельцев оружия, в том числе охотники, спортсмены, награжденные именным оружием, владеющие оружием для самообороны, а также члены Союза стрелков, которым предоставлено право владения оружием боевого назначения.

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