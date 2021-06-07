В Литву хлынули нелегалы из Беларуси: возможно, им помогают или не мешают белорусские пограничники

4 июня в литовских СМИ появилась информация, что литовские пограничники за сутки поймали 52 нелегальных мигранта. Среди них были граждане Сирии, Ирака, Белоруссии и России. Большая часть попросила убежища в Литве. Это не единичный случай: с четверга по воскресенье было задержано 75 мигрантов. Литва взвешивает возможность привлечь к охране границы армию.

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что имеющиеся цифры вызывают беспокойство — количество нелегальных мигрантов из Беларуси за пять месяцев было в два раза больше, чем за весь 2020 год. "За пять месяцев количество нелегальных мигрантов из Беларуси составило 190 — и за эти месяцы их число вдвое больше, чем за весь 2020 год", — рассказала она.

Латвийская Государственная пограничная служба пока не заметила роста нелегальной миграции через латвийско-белорусскую границу, рассказала агентству LETA представитель Государственной пограничной службы Кристине Петерсоне. По ее словам, за последние недели был констатирован только один случай нелегального пересечения латвийско-белорусской границы.

Литовская сторона подозревает белорусских чиновников и пограничников не только в саботаже контроля миграции, но и в перевозке нелегальных мигрантов.

На минувшей неделе Александр Лукашенко заявил в парламенте своей страны: "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить". Об этом он сказал после того, как в международном сообществе возникло сильное возмущение в связи с принуждением к посадке минским режимом пассажирского самолета Ryanair и задержанием диссидента.

"Очевидно, что мы живем рядом с непредсказуемым террористическим режимом, и сделанные неделю назад заявления о том, что нас ждет беспрецедентный поток нелегальных мигрантов — мы можем сказать, что это уже происходит", — считает Билотайте.

Литовская Служба охраны госграницы (СОГГ) сняла видео, на которых видно, как белорусские пограничники производят странные манипуляции с травой. Литовские пограничники подозревают, что белорусские коллеги скрывали следы, оставленные нелегалами.

"Там, где была задержана группа нелегальных мигрантов, вскоре после нарушения показались белорусские пограничники, которые убрали следы, чтобы скрыть факт пересечения границы. Когда уполномоченное лицо сообщило о нарушении и попросило приехать, чтобы зафиксировать этот факт, белорусские коллеги отказались это делать и не признали факт незаконного пересечения границы", — рассказал литовскому Delfi глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев.

По его словам, если раньше была надежда на установление рабочих контактов, то сейчас становится видно, что белорусские пограничники сотрудничать не хотят.

"Белорусские пограничники не реагируют на наши инциденты — когда им предъявляют веские доказательства и аргументы в связи с нарушением границы, они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт", — рассказал Любаев.

Он отметил, что прямых доказательств причастности к организации переправки мигрантов представителей Пограничной службы Республики Беларусь у Литвы нет. "Но у нас есть основания полагать, что представители других ведомств могут быть причастны или, по крайней мере, не предпринимать никаких действий по задержанию таких групп у границы, чтобы можно было пресечь нелегальную миграцию", — рассказал он.

52 мигранта за сутки

4 июня СОГГ сообщила по поимке 52 нелегальных мигрантов за сутки. Первая группа из 19 лиц была задержана литовскими пограничниками в четверг, у деревни Гирджюнай Шальчининкского района, следы вели из Беларуси в Литву. У задержанных не было никаких документов, они представились гражданами Сирии и Ирака, попросили убежища в Литве.

Вторая группа из 26 мигрантов была задержана в ночь на пятницу, когда были обнаружены следы у деревни Дайлиджяй Шальчининкского района. Задержанные также были без документов и представились гражданами Сирии и Ирака.

В Вильнюсском районе были задержаны двое, по предварительным данным, граждан Ирака, у которых были паспорта граждан этой страны, они также попросили убежища.

В четверг в Варенском районе пограничники задержали, по предварительным данным, четырех граждан Беларуси и одного гражданина РФ. Эта пятерка также попросила убежища в Литве.

Утром 6 июня в районе села Калвалтишкес Швенченского района были пойманы еще три мигранта — граждане Афганистана.

В Минск из Багдада и Стамбула

По словам Билотайте, в настоящее время в Минск из Багдада и Стамбула отправляются четыре рейса в неделю.

"В настоящее время у нас есть схема, которую мы видим, а именно четыре рейса в неделю в Минск из Багдада и Стамбула. Представим, что каждую неделю с этих направлений вылетает не менее шестисот человек, а затем есть определенные организованные объединения, в которые могут быть вовлечены сами должностные лица, эти люди направляются и движутся к литовской границе. У нас есть информация о ценах на такие поездки для этих лиц, цена на одного человека — около пятнадцати тысяч долларов, на семью — тридцать пять тысяч долларов, но хочу отметить, что не только в Литве, но и в Польше есть аналогичные схемы. Поэтому в данном случае мы очень активно сотрудничаем с нашими коллегами в Польше, чтобы совместно координировать эту ситуацию", — рассказала министр.

По подсчетам пограничников, около десяти процентов нелегалов поймать не удается, и они проникают дальше в Западную Европу.

К охране границы привлекут армию

Больше всего нарушений фиксируют в районе Девянишкской петли в Шальчининкском районе. Девенишская петля почти со всех сторон окружена белорусской территорией, на нее можно попасть по единственной дороге. По данным на 2 июня, там были задержаны 52 граждан Ирака, 20 граждан Ирана и несколько граждан Сирии и Турции. На территории Тверечской заставы задержан 41 гражданин Ирака.

СОГГ сообщила, что в данный момент в охране участка государственной границы с Беларусью литовским пограничникам помогает Служба общественной безопасности (СОБ), Союз стрелков, а также командированные с других участков границы Литвы сотрудники СОГГ. Рассматривается возможность привлечь к охране границы и армию, а также сотрудников пограничного агентства Евросоюза.

"Сегодня и на прошлой неделе активно обсуждались с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex возможности разместить у литовско-белорусской границы сотрудников погранохраны ЕС", — рассказал глава СОГГ Любаев 4 июня. Сотрудники погранохраны ЕС должны приступить к работе на этом участке с 1 июля.

Планируется усилить контроль и на границе с Польшей, он осуществлялся усилиями криминальной разведки.

Агне Билотайте заверила, что Литва готова при необходимости активировать план прикрытия границы. "Мы его уже обновили, при необходимости активируем, тогда начнет действовать совсем другой режим", — подчеркнула она.