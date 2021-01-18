В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 787 белорусам
Foto: DELFI

По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 787 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД). 365 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 86 человек попросили убежища.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Большинство предпочитает краткосрочный приезд в надежде вернуться в свою страну, когда там улучшится политическая ситуация, однако растет и число тех людей, которые хотели бы обосноваться в Литве на более длительное время", — сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 сентября. Для них обязательна самоизоляция для превенции распространения коронавируса.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов Шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища — статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

МИД Шенген
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии