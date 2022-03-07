В Литву прибудет большее количество американских военных

Командующий вооруженными силами (ВС) США генерал Марк А. Милли заявил в воскресенье, что в Литву прибудут дополнительные американские военные.

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По словам генерала, они будут выбраны из примерно 3,5 тысяч военнослужащих американской бригады, дислоцированной на восточном крыле НАТО.

Эти силы будут развернуты по мере того, как Россия продолжает свое вторжение в Украине.

"В настоящее время происходит размещение прибывающих сюда военных", — сказал Милли журналистам на полигоне в Пабраде, что Швенченском районе (недалеко от Вильнюса).

По его словам, военная бригада США прибывает в Германию, где получит со складов необходимое вооружение.

"Затем генерал (Тодд) Уолтерс, главнокомандующий Силами НАТО в Европе, и генерал (Кристофер) Каволи отправят их в разные страны", — сказал Милли.

"Литва — одна из них", — добавил он.

По словам генерала, в настоящее время решается вопрос о точном количестве войск и месте их размещения.

По словам командующего 5-м корпусом армии США генерала Джона Колашески, в настоящее время приняты решения о размещении в Литве радаров противовоздушной и противоракетной обороны, систем противовоздушной обороны малой дальности и самоходной артиллерийской установки.

Они будут причислены к Усиленному бронебатальону США, дислоцированному на полигоне в Пабраде, в котором в настоящее время служат около полутысячи военнослужащих.

Американцы также разместили истребители F-35 на авиационной базе в литовском Шауляй, в стране также несут службу военные Сил спецопераций США.

В связи с российской угрозой в Литву направляются дополнительные силы союзников по НАТО, правительство выделило на этой неделе 40 млн евро для новых лагерей, которые примут дополнительные силы.

По словам командующего Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенанта Валдемараса Рупшиса, такиие лагеря появятся в Мариямполе, Казлу-Руде и Пабраде.

По его словам, каждый из них сможет вместить около 800 военнослужащих, а значит, в сумме в Литве можно будет разместить союзное подразделение размером с бригаду.

Рупшис назвал США "самым близким и сильным нашим союзником".

Лидерство американцев "укрепляет в нас веру в том, что мы не одиноки, что мы способны сдерживать и, в худшем случае, защитить нашу страну", — сказал командующий ВС Литвы.

В свою очередь, Милли отметил, что, несмотря на вторжение России в Украину, четких и однозначных данных о возможном нападении Москвы на Литву или другие страны НАТО на данный момент нет.

"Это может измениться, может измениться сегодня ночью, может измениться завтра, может измениться на следующей неделе, но сейчас мы этого не видим", — сказал генерал.

Милли также подтвердил, что США рассматривают возможность постоянного размещения войск в Литве.

Американские батальоны регулярно ротируются в Литве с 2019 года, ранее здесь размещались роты, но литовские официальные лица по-прежнему просят Соединенные Штаты о размещении в стране воинских частей на регулярной основе.

По словам Милли, Оборонный департамент США в настоящее время пересматривает присутствие американских войск по всему миру.

"Идея постоянного присутствия наших сил в Литве или любой другой стране рассматривается ответственными за формирование нашей политики", — сказал генерал.

Он назвал войну России против Украины незаконной.

"Весь мир это понимает", — сказал офицер.