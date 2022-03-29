В Литву рвутся работники из Беларуси, образовалась очередь в 10 000 человек

В посольстве Литвы в Минске остался только один дипломат, который по просьбе Министерства экономики и инноваций должен удовлетворить заявки 10 000 работников переводящихся в Литву компаний на получение визы. Между тем перевозчики, которые сталкиваются с нехваткой водителей, хотели бы, чтобы им предоставили отдельные услуги.

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Вопрос трудоустройства работников из третьих стран 29 марта решался на заседании парламентского комитета по экономике. Гендиректор Логистического альянса Повилас Дрижас сказал, что в Литве из 140 000 работников сферы транспорта и логистики — 80 000 — это водители.

"Из этих 80 000 70–80% — граждане третьих стран. Это Украина, Беларусь, Россия и другие страны. Сегодня хочу говорить о Беларуси и Украине. Вопрос трудоустройства россиян мы не трогаем, поскольку сейчас, как сектор, так и государство, наверное все виды бизнеса понимают, что о трудоустройстве россиян речь не идет. 24 марта глава Службы занятости Инга Балнаносене сказала Delfi, что из Литвы уехали 10 400 украинцев-водителей. Нас это число удивило, по нашим подсчетам, было 4000–5000, но выяснилось, что уехали 10 000. С точки зрения статистики все так, ведь насчитывается около 5000 компаний, из каждой по паре человек, вот и 10 000, а в альянсе есть такие компании, откуда уехали сотни водителей. 10 000 — граждан Украины — это много для транспортного сектора", — сказал он.

Дрижас напомнил, что 10 марта было принято постановление о введении режима ЧП, поэтому приостановлена выдача виз россиянам и белорусам. "Что касается россиян, у нас нет вопросов, но с белорусами есть нюансы, — сказал он. — До конца года мы столкнемся с серьезными проблемами".

Если не решится вопрос замены белорусов и россиян, то к концу года сектору будет не хватать 14 900–19 400 (19–25%) водителей. Поэтому Дрижас предложил сделать исключение для граждан Беларуси, которые получают вызов для оформления рабочей визы. Гендиректор Linava Зенонас Буйвидас призвал на заседании принять как можно больше водителей. "Если эти люди будут работать у нас водителями, их не смогут мобилизовать и отправить на войну. Простые люди хотят работать и содержать свои семьи, они лучше будут работать здесь, чем будут призваны в армию", — заметил он. Вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлунас заметил, что выдача виз россиянам и белорусам не запрещена, а ограничена. "Не запрещено принимать на работу, ограничен прием заявок на получение виз в консульских отделах. Сейчас исключение делают для работников компаний, которые переводят в Литву. Министерство экономики составляет списки этих людей, по этим спискам и выдают визы", — сказал он.

По словам Мейлунаса в Минске сейчас один дипломат и больше 10 000 заявок на получение виз. Большая часть дипломатов была выслана из Беларуси еще в конце 2021 года. Сейчас в приоритетном списке эти 10 000 человек, которых представило Министерство экономики, это займет немало времени — до 20 апреля. "Это в идеальном случае. Если будет принято создать еще одну очередь для водителей, прямо говорю, придется тех 10 000 убрать в сторону и заниматься водителями. Пока до 20 апреля у нас на повестке дня водителей нет, просто физически невозможно будет это осуществить", — сказал представитель МИД Аудрюс Бендинскас.