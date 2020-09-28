В Литву с официальным визитом прибывает президент Франции
Foto: AP/Scanpix/LETA

В понедельник в Литву с официальным визитом прибывает президент Фракции Эмманюэль Макрон.

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На встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой немало внимания уделят ситуацией в Беларуси и отношениям с Россией, президент Франции посетит французских военных, которые служат в батальоне НАТО в Литве.

Это первый визит президента Франции в Литву за последние почти 20 лет.

Перед визитом Макрон заявил, что непризнанный за фальсификацию результатов выборов президент Беларуси Александр Лукашенко должен уйти. Пока еще неясно состоится ли встреча Макрона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая заявила, что является победителем выборов.

Литовские дипломаты надеются, что визит Макрона в Руклу, где служат французские военные, позволит Макрону оценить ситуацию с безопасностью в регионе. С июля до конца года в Литве служат около 300 французских военных. Правительство Литвы в последнее время критически оценивало стремление Макрона завязать более тесные связи с Россией и его критику в адрес НАТО.

Во время визита президента Макрона состоится французско-литовский бизнес-форум, посвященный новейшим финансовым технологиям, вопросам кибербезопасности.

После визита в Литве Макрон отправится в Латвию.

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