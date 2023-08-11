В Литву сбежал еще один российский офицер. Он запросил политическое убежище

Лейтенант Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, сумел добраться до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской погранслужбы на вильнюсском автовокзале 10 августа.

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Военнослужащий проходил службу в войсковой части 59313-39 (копия военного билета есть в распоряжении Би-би-си) — это "Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа". В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края. Би-би-си написала запрос в Министерство обороны Российской Федерации и в войсковую часть.

После задержания в Вильнюсе военнослужащего вернули на приграничный КПП, где он находился еще сутки и откуда смог связаться со специальным корреспондентом Би-би-си Ильей Барабановым.

"3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища", — сказал Иван Королев Би-би-си.

"Я принимал участие в СВО, но находился все это время на территории Российской Федерации. На территории Украины я не был, — утверждает офицер. — Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину".

Независимым подтверждением этой информации Би-би-си на данный момент не располагает. Заявление от офицера-артиллериста, который был "заместителем начальника склада учетно-операционного отделения полевого артиллерийского склада" 11 августа было принято к рассмотрению, после чего его отправили в миграционный центр в Пабраде, где он будет находиться, пока литовские власти будут рассматривать его заявление.