В Ливане местная валюта упала на 70%. Страна охвачена протестами

Сотни людей вышли на улицы ливанских городов, протестуя по поводу краха национальной валюты. С октября ливанский фунт потерял 70% своей стоимости, и это вызвало массовое недовольство в стране.

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Премьер-министр созвал экстренное совещание правительства для обсуждения кризисной ситуации.

Между тем протесты, приостановленные во время пандемии коронавируса, недавно вспыхнули с новой силой. На фоне инфляции страна переживает один из тяжелейших за последние десятилетия экономических кризисов.

Многие граждане, полагавшиеся на сбережения в местной валюте, оказались за чертой бедности, причем пандемия усугубила ситуацию.

Движимые отчаянием

Лина Синджаб, Би-би-си, Бейрут

В ночь с четверга на пятницу демонстранты, собравшиеся в центре города, чтобы дать выход своему гневу, стали баррикадировать дороги и устраивать поджоги. И если в первые месяцы протестов люди требовали политических перемен, то теперь ими уже движет чувство отчаяния из-за голода.

В стране высокий уровень безработицы, а тем, у кого есть работа, платят зарплату в местной валюте, которая сильно обесценилась, так что продукты питания и многие товары первой необходимости для многих семей стали просто недоступными по ценам.

"В Ливане всегда был хаос, и похоже, что наши усилия ничего не меняют, так пусть уж будет больше хаоса", — заявил один из участников протестов.

При этом многие говорят, что ситуация напоминает 1975 год, когда в Ливане разразилась гражданская война. По мере того, как напряжение растет, люди с опасением ждут развязки.

В столице страны Бейруте для восстановления порядка задействовали армию, однако демонстранты забросали солдат камнями. Бутылки с зажигательной смесью бросали также в здания банков, которых винят в финансовых трудностях.

Многие дороги за пределами Бейрута остаются перекрытыми.

"Мы вышли на улицы, потому что наши требования, предъявленные 17 октября, не были выполнены, — заявил агентству Рейтер демонстрант из Бейрута по имени Манал. — Мы получили премьер-министра, который еще хуже предыдущего. Сегодня за доллар дают 7000 ливанских фунтов, мы не можем себе позволить еду или квартплату, и мы останемся здесь, пока курс доллара не понизится, и пока наши требования не будут выполнены".

Еще до пандемии коронавируса в Ливане разразился самый крупный за всю историю страны экономический кризис, который в конце прошлого года вызвал мощные антиправительственные протесты.

И хотя власти хвалят за то, как они хорошо справились с пандемией, тем не менее почти половина из почти шестимиллионного населения страны оказалась за чертой бедности.

Ослабление валюты привело к безудержной инфляции в стране, которая сильно зависит от импорта.

И хотя власти Ливана сейчас ведут переговоры с МВФ о предоставлении пакета помощи, любая такая помощь повлечет за собой болезненные экономические реформы. А в стране с раздробленной политической системой это, скорее всего, вызовет сопротивление со стороны сражающихся за власть партий.

Все это происходит на фоне банкротств сотен, если не тысяч предприятий и безработицы, охватившей более трети населения.

В марте Ливан впервые в своей истории объявил дефолт по иностранным задолженностям.