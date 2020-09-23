В Ливии сообщили о крушении вертолета с бойцами ЧВК Вагнера
Foto: AFP/Scanpix

Вертолет с бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера разбился в центральной части Ливии. Об этом агентству Anadolu сообщил представитель командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах.

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Крушение произошло недалеко от военной базы Аль-Джуфра. "По предварительной информации, вертолет взорвался, в результате чего погибли четыре российских наемника Вагнера", — сказал представитель армии правительства национального согласия (ПНС).

Он уточнил, что вертолет летел в сторону одного из нефтяных месторождений.

Авиабаза Аль-Джуфра, которая находится в одноименном муниципалитете, формально контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Бойцов ЧВК Вагнера связывают именно с ЛНА.

12 сентября Пентагон заявил о потере в Ливии двух МиГ-29, которыми могли управлять российские наемники. Один из самолетов, предположительно, был потерян 28 июня, а другой — 7 сентября 2020 года.

Ранее в сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций сообщил, что в настоящее время в Ливии находится от 800 до 1200 бойцов ЧВК Вагнера. Утверждалось, что наемники в начале июля базировались на пяти авиабазах — аль-Джуфра, Брак аль-Шати, Гардабия, Сабха, Вадден — и на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Аш-Шарара.

В Ливии продолжается противостояние между ПНС Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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Lenta.ru

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