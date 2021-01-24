В Лондоне очевидцы сообщили о задымлении в Вестминстерском дворце

В Лондоне очевидцы cообщили о дыме над Вестминстерским дворцом, где заседает британский парламент. Об этом сообщила пожарная служба города, передает РБК со ссылкой на Daily Express.

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В здании сработала пожарная сигнализация. Служба уточнила, что возгорание во дворце не было зафиксировано.

Палата общин пояснила, что был виден не дым, а "просто пар".

Как пишет издание, похожий инцидент произошел в прошлом месяце. Тогда люди также видели, как им казалось, дым над дворцом. Однако это был пар от генератора, вызванный обычными техническими процедурами, но более заметный в холодную погоду.

В 2002 году в Лондоне произошел пожар в Букингемском дворце. Огонь вспыхнул на чердаке западной террасы. В это время внутри не было членов королевской семьи, в резиденции репетировали концерт. Людей эвакуировали, пожар успешно потушили.