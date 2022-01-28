В Лондоне предупредили о возможных новых кибератаках из России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британский центр кибербезопасности призвал компании и организации принять конкретные меры для защиты от возможных кибератак, в частности, использовать многофакторную аутентификацию и функционирующую защиту от вирусов.

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Власти Великобритании обратились к компаниям и организациям с призывом принять меры защиты от возможных кибератак со стороны РФ.

"На протяжении многих лет мы видели примеры злонамеренного поведения России в киберпространстве. Инциденты в Украине на прошлой неделе демонстрируют сходство с аналогичными российскими действиями в прошлом", — заявил в пятницу, 28 января, руководитель британского центра кибербезопасности.

Он призвал организации консультироваться по вопросам киберзащиты и предпринять конкретные шаги по повышению безопасности в сфере IT. В частности, он указал на необходимость использования многофакторной аутентификации, функционирующей антивирусной защиты и обеспечения резервного копирования данных.

О конкретных киберугрозах в отношении Великобритании неизвестно
Вместе с тем ведомство указало, что в настоящее время не имеется информации о конкретной киберугрозе в отношении Великобритании.

В середине января власти Украины заявили о масштабной кибератакена более чем 70 правительственных сайтов, в том числе на страницы МИД и министерства образования и науки.

На ряде из них были размещены обращения с угрозами на украинском, русском и польском языках. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии предварительных данных, позволяющих предположить, что за данной атакой могли стоять связанные с российскими спецслужбами хакеры.

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