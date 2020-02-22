В Лондоне сотни людей вышли в поддержку Джулиана Ассанжа

24 февраля в суде в Лондоне начнутся слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где его обвиняют в публикации секретных военных документов.

В преддверии начала слушаний по делу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне в субботу, 22 февраля, прошла акция в его поддержку. В демонстрации приняли участие несколько сотен человек, в том числе известные деятели культуры, среди которых композитор Брайан Ино, сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс и певица Крисси Хайнд.

Участники акции несли плакаты с такими лозунгами, как "Журналист — это не преступление" и "Позор Борису Джонсону (премьер-министр Великобритании. — Ред.)". Протестный марш завершился недалеко от здания британского парламента.

24 февраля в суде в Лондоне начинаются слушания по существу по делу Ассанжа. Он находился в посольстве Эквадора до апреля 2019 года, когда полиция Великобритании арестовала его по ордеру, выданному в июне 2012 года за неявку на судебное заседание по повестке. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций.

В посольстве Эквадора Ассанж укрылся в 2012 году, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.