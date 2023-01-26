В МАГАТЭ заявили о сильных взрывах возле Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возле Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными, 25 и 26 января произошла серия взрывов. Об этом говорится в новом отчете МАГАТЭ о ситуации в Украине, пишет Meduza.

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О взрывах сообщили эксперты организации, которые находятся на АЭС. "Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором отдалении от крупнейшей в Европе АЭС, в то время как другие, похоже, гораздо ближе к самому объекту. Вчера [25 января] около 10 часов утра по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов АЭС, и еще больше взрывов было слышно сегодня", — заявил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, группа экспертов организации на Запорожской АЭС сообщает о взрывах почти ежедневно. Рафаэль Гросси призвал, чтобы вокруг атомной станции как можно скорее создали зону безопасности.

Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа отрицает, что около Запорожской АЭС произошли мощные взрывы. "Ничем иным как провокацией я не могу это назвать. Прежде чем выдавать такую информацию, ее нужно проверить, установить, а не на слух полагаться. С одной стороны, они хотят показать, что занимаются чем-то полезным, с другой — опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности", — заявил он ТАСС.

В украинском "Энергоатоме" на момент публикации заметки это не комментировали.