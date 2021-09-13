В магазин без "паспорта" не пустят. В Литве вступили в силу жесткие антиковидные ограничения

В Литве вступили в силу более жесткие ограничения в связи с пандемией Covid-19. Теперь посещение торговых центров, супермаркетов, ресторанов возможно только по предъявлению "паспорта возможностей" — внутреннего аналога "ковидного сертификата".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жители Литвы без "паспорта возможностей" не смогут попасть в магазины с товарами не первой необходимости, в торговые центры, на рынки (если их площадь превышает 1500 кв. м), не смогут пользоваться услугами салонов красоты, ходить в спортклубы, на мероприятия с участием больше 500 человек.

На иностранцев распространяются те же ограничения, только вместо "паспорта возможностей" им нужно предъявить европейский "ковидный сертификат". Требование предъявить паспорт или сертификат не отменяет другие ограничения и рекомендации: в частности, носить маски и соблюдать дистанцию.

С понедельника "паспорт возможностей" потребуется в 75 магазинах Maxima поскольку, их площадь превышает 1500 кв. м. Около входа в магазины будут стоять работники в специальных жилетах, они будут сканировать QR-коды и проверять другие документы. "Паспорт возможностей" потребуется в четырех из 57 действующих в Литве магазинов Lidl. 27 магазинов Rimi смогут работать без изменений, "паспорта возможностей" попросят в 43 магазинах.

Без "паспорта возможностей" можно:

Ходить в продовольственные магазины и на продуктовые рынки, в магазины с товарами для животных, в аптеки, салоны оптики, в ортопедические салоны, в магазины, торгующие растениями, семенами, удобрениями. Однако только в те из них, которые не находятся в ТЦ или в которые есть отдельный вход, а их площадь не может быть больше 1500 кв. м.

Заказать еду навынос, получить услуги в барах и кафе на летних террасах. За одним столиком не должно быть больше 5 человек. Между клиентами за разными столиками расстояние должно быть не меньше 2 м.

Пользоваться услугами АЗС, небольших ремонтных мастерских, если контакт длится не больше 15 минут.

Получить услуги бюро ритуальных услуг.

Посещать библиотеки, музеи, выставки, получать социальные, юридические и необходимые услуги в госучреждениях и муниципальных учреждениях.

Навещать находящихся в тяжелом состоянии пациентов, беременных и несовершеннолетних, получать социальные услуги.



Дошкольники, ученики начальной, средней школ и гимназий, студенты профтехучилищ, все, кто занимается в музыкальных, художественных и др. школах получают услуги без "паспорта возможностей". Студенты вузов, коллегий, посещающие курсы для взрослых могут ходить на контактные занятия беспрепятственно, если у них есть "паспорт возможностей". Те, у кого его нет должны регулярно тестироваться — эта услуга предоставляется бесплатно. Это исключение действует до 16 октября. Медицинские услуги в Литве предоставляют без "паспорта возможностей".

Примечательно, что в Латвии сравнительно высокий удельный вес вакцинированных — от 40% до 57% — в волостях, граничащих с литовскими Мажейкяем и Палангой. Возможно, относительно высокие темпы вакцинации в этих регионах связаны с желанием свободно перемещаться между Латвией и Литвой, в том числе, закупаться в торговых центрах соседней страны, не отсиживаясь в самоизоляции.