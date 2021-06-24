В Майами обрушилось многоэтажное здание. Спасатели ищут выживших в развалинах

В округе Майами-Дейд, штат Флорида, частично обрушилось 12-этажное здание, пока известно о гибели одного человека, однако число жертв может увеличиться. Спасатели ведут поиски выживших, на месте происшествия продолжается масштабная операция.

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На снимках из района Серфсайд, расположенного к северу от Майами-Бич, видна огромная куча щебня, возвышающаяся у жилого дома.

Одна женщина погибла, по меньшей мере восемь человек получили ранения, и есть опасения, что под завалами или запертыми в нижних этажах остаются еще десятки людей.

Сообщается, что здание обрушилось около двух часов утра (10:00 по московскому времени).

Служба пожарной охраны Майами-Дейд сообщила, что на место происшествия было отправлено 80 автомобилей. В спасательной операции также участвует полиция.

О смерти женщины сообщили репортер агентства Associated Press и телекомпания CBS со ссылкой на собственные источники.

Один из жителей соседнего дома так описал произошедшее: "Здание затряслось, а затем я выглянул в окно, и после этого ничего не было видно, я подумал, что это, наверно, шторм или что-то похожее. Когда пыль рассеялась, две трети здания исчезли, обломки лежали на земле".

Репортер Associated Press написала в "Твиттере", что, согласно ее источникам, удалось спасти десятилетнего мальчика.

Полиция назвала адрес пострадавшего здания — это 12-этажная башня Champlain Towers, 8777 Коллинз-авеню. Оно находится на побережье, в нем более ста квартир.