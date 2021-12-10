В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами: погибли более 50 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По меньшей мере 54 человека погибло, десятки получили травмы после того, как грузовик, битком набитый мигрантами из стран Центральной Америки, перевернулся на юго-востоке Мексики, сообщили представители властей.

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В грузовике находилось более сотни мигрантов. Он перевернулся на шоссе, ведущем в административный центр штата Чьяпас Тустла-Гутьеррес. Число травмированных составило более полусотни.

Этот дорожный инцидент стал одним из самых смертоносных в истории Мексики, заявил Луис Мануэль Гарсия из агентства гражданской обороны штата.

По его словам, среди пострадавших и погибших есть как мужчины, так и женщины с детьми. Их гражданство пока точно не установлено, но местные власти утверждают, что большинство — из Гондураса и Гватемалы.

Сообщают, что грузовик превысил скорость, на крутом повороте перевернулся и врезался в пешеходный мостик.

Штат Чьяпас граничит с Гватемалой — именно через него пролегают главные маршруты нелегальных мигрантов.

Каждый год через Мексику в США устремляются сотни тысяч мигрантов, спасающихся от нищеты и насилия, царящих в некоторых странах Центральной Америки. Многие из них платят контрабандистам, которые незаконно перевозят их в грузовиках — эти путешествия долгие и опасные.

Согласно данным Международной организации по миграции, пересечение границы Мексики и США — самое опасное в мире: только в этом году по меньшей мере 650 человек погибли, пытаясь проникнуть на американскую территорию. Это больше, чем когда-либо (с тех пор, как организация начала собирать такие данные).

В пути до границы Соединенных Штатов также происходит много трагических происшествий, но их труднее задокументировать.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал случившееся очень болезненым и написал в "Твиттере", что "глубоко сожалеет о трагедии".

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BBC News Русская служба:

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