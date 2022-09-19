В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5; возможно цунами
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В понедельник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. В 13:05 по местному времени сильные подземные толчки ощущались в районе Пласита де Морелос в штате Мичоакан, недалеко от Тихоокеанского побережья.

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По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 46 км к юго-востоку от Пласита де Морелос, его очаг залегал на глубине 10 км.

Объявлена угроза цунами.

На данный момент нет сообщений о жертвах и разрушениях.

Сайт eTurboNews пишет, что из Мехико получено сообщение о перебоях с телефонной связью.

Агентство Reuters сообщило, что в столице, находящейся в сотнях километров от эпицентра, раскачивались здания.


8 сентября 2017 года на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,1, жертвами которого стали около 400 человек. Его эпицентр располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине около 70 км.

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