В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5; возможно цунами

В понедельник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. В 13:05 по местному времени сильные подземные толчки ощущались в районе Пласита де Морелос в штате Мичоакан, недалеко от Тихоокеанского побережья.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 46 км к юго-востоку от Пласита де Морелос, его очаг залегал на глубине 10 км.

Объявлена угроза цунами.

На данный момент нет сообщений о жертвах и разрушениях.

Сайт eTurboNews пишет, что из Мехико получено сообщение о перебоях с телефонной связью.

Агентство Reuters сообщило, что в столице, находящейся в сотнях километров от эпицентра, раскачивались здания.

MEXICO.

An earthquake of magnitude 7.4 occurred in the west of the state of Michoacán. The source lay at a depth of 25 km. The epicenter was located 103 km from the city of Colima. pic.twitter.com/NB4r4E3nu0