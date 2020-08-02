В австралийском штате Виктория объявлен режим бедствия из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает в воскресенье телеканал 9news.

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Премьер регион Дэниел Эндрюс объявил, что связанные с режимом ограничения вступают в силу с 18:00 воскресенья по местному времени (11 утра по Москве) и будут действовать минимум до 13 сентября.

В Мельбурне вводится комендантский час с 8 вечера до 5 утра. В этот промежуток времени на улицу можно будет выходить только для того, чтобы доехать до работы, получить медицинскую помощь или позаботиться о близких.

В остальное время также будут действовать жесткие ограничения. Местные жители не смогут отъезжать от дома дальше пяти километров, заниматься спортом можно будет только раз в день. Покидать дом для похода в магазин единовременно сможет только один человек, на улице даже живущие вместе люди смогут находиться только по двое.

Режим бедствия расширяет полномочия полиции Виктории и других структур.

За сутки в штате Виктория был зарегистрирован 671 случай заражения коронавирусом, умерли семь пациентов. Пока не удалось установить, что спровоцировало вспышку заболевания.