В Мелитополе у здания местной телекомпании взорвался автомобиль

В Мелитополе, административном центре оккупированной РФ части Запорожской области Украины, утром взорвался легковой автомобиль, припаркованный у здания телекомпании "ЗаТВ". Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости".

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Представитель оккупационной администрации региона Владимир Рогов назвал случившееся терактом. По его словам, возле здания телекомпании сработало самодельное взрывное устройство.

По предварительным данным, которые приводит издание "Известия", в результате пострадали пять человек. Среди них сотрудники "Замедиа", сообщили в Общественной палате РФ.

Взрыв подтвердила украинская сторона. "Пропагандисты Кремля неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, из которого ведется ретрансляция российских СМИ, взорвался автомобиль", — написал в Telegram глава города Иван Федоров.