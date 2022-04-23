В мэрии Мариуполя заявили о срыве эвакуации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Эвакуация из Мариуполя в очередной раз сорвана, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНИАН.

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Как пишет агентство, эвакуироваться собирались около 200 мариупольцев, но к ним подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".

Одновременно УНИАН пишет, что российские военные якобы вывезли еще одну группу людей в оккупированный Докучаевск, запретив покидать автобус.

Утром о том, что эвакуацию мирных жителей Мариуполя планируют начать в субботу примерно в полдень, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Позже представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин утверждал, что украинские защитники завода "Азовсталь" открыли огонь из минометов по месту сбора людей.

В условиях военного времени невозможно оперативно проверить заявления сторон.

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