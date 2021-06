В понедельник, 28 июня, в Лондоне прогремел мощный взрыв в станции метро Elephant and Castle. На данный момент около 70 пожарных борются с огнем.

Around 100 firefighters are currently tackling a fire near #ElephantandCastle Railway Station where the railway arches, six cars and a telephone box are alight. There are significant road closures in place, please avoid the area https://t.co/O1e3wT3jDB https://t.co/v9yNG9k5il