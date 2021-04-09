В МИД РФ увидели тенденцию к обострению ситуации в Донбассе
Foto: AP/Scanpix/LETA

Ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"К сожалению, обстановка там остается сложной и имеет тенденцию к обострению", - сказала она в пятницу на брифинге.

По словам Захаровой, "причиной тому - воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны". Она сообщила, что в этот район страны "стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы, призывы резервистов", а также в украинских СМИ "нагнетается информация о мифической российской угрозе".

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что украинская армия готова к реагированию на обострение ситуации в отдельных районах Луганской и Донецкой областей и вдоль границы с РФ. "На все провокации, все действия противника у нас спланированы соответствующие мероприятия по немедленному реагированию", - сказал Хомчак в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

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Интерфакс

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Интерфакс

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Мария Захарова Россия Украина
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