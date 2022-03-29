В МИД России вызваны послы Латвии, Эстонии и Литвы
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

МИД РФ 29 марта вызвал послов Латвии, Литвы и Эстонии в связи с высылкой десятерых российских дипломатов из стран Балтии, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в министерстве.

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"К 12:00 в МИД РФ вызваны послы всех трех балтийских стран в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", — указал источник.

Ранее сообщалось, что Литва высылает четырех российских дипломатов, Латвия и Эстония — трех. Решение о высылке было принято в связи с агрессией России в Украине и несовместимостью ее деятельности с дипломатическим статусом.

В МИД РФ тогда заявили, что на эти "безосновательные высылки" российских дипломатов "будет дан соответствующий ответ".

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