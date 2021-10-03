В Милане частный самолет упал на здание. Восемь человек погибли

Небольшой частный самолет потерпел крушение на окраине Милана. Об этом сообщает издание Newsbook со ссылкой на местные службы спасения.

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Пожарные сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали все восемь человек на борту. В результате падения погибли шесть пассажиров и двое членов экипажа.

Отмечается, что самолет упал на двухэтажное здание около пригородной станции метро. На момент происшествия в здании не было людей, так как оно находилось на ремонте. Очевидцы катастрофы рассказали, что из-за взрыва упавшего самолета огонь распространился на стоящие рядом машины.