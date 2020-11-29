В милиции рассказали, сколько человек задержали на воскресных акциях протеста в Минске

В минской милиции рассказали, что в воскресенье в Минске задержали на акциях протеста около 250 человек. Как сообщается, задерживали "наиболее активных". По данным лишенного лицензии правозащитного центра "Вясна", в Балруси в воскресенье задержали более 320 человек, в основном в столице, пишет Tut.by.

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"Сегодня с 12.00 до 14.00 в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, — сообщила представитель ГУВД Мингорисполкома. — В некоторых местах собравшиеся люди выходили на проезжую часть (ул. Руссиянова, ул. Матусевича и другие места), блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части".

В милиции отмечают, что "участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны".

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства. В течение недели сотрудники милиции установили личности более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах, которые привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной, — отметили в ГУВД Мингорисполкома. — Кроме того, обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий".

В воскресенье в Минске и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в белорусской столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.