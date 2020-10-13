В Минске арестован бывший вице-президент airBaltic, защищавший сына от силовиков

В Минске арестован и приговорен судом к 13 суткам пребывания в изоляторе бывший вице-президент латвийской национальной авиакомпании airBaltic Григорий Померанцев. Как сообщил в Facebook его коллега, член правления Латвийской ассоциации турагентов и операторов Владислав Корягин, Померанцев вступился за младшего сына, пытаясь защитить его от действий белорусских силовиков.

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"Требуем немедленно освободить нашего коллегу и друга!", — призвал Корягин.

Григорий Померанцев 15 лет он проработал в airBaltic, затем два года коммерческим директором в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Также запускал бюджетные авиалинии в Грузии. В Минск приехал с должности председателя правления Рижского бюро по развитию туризма.