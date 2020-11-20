В Минске хоронят Романа Бондаренко. Проститься с ним пришли тысячи людей

В Минске проходят похороны 31-летнего Романа Бондаренко, который умер от повреждений головного мозга после задержания людьми в штатском на так называемой "Площади перемен", где собирались противники президента Александра Лукашенко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Смерть Романа наступила в больнице на следующий день после задержания.

Прощание с ним проходит в минском храме Воскресения Христова. В церкви и на площади перед ней собрались несколько тысяч человек. Венки и цветы в руках людей украшены бело-красно-белыми лентами, которые стали символом протеста в Беларуси.

Именно эти ленты пытался помешать снять в своем дворе Роман Бондаренко в тот вечер, когда его с заломленными руками увезли в микроавтобусе.

По словам очевидцев в Минске, людей у церкви становится все больше и больше. Внутрь, где проходит отпевание, могут войти далеко не все, но люди ждут, когда процессия двинется в сторону Северного кладбища, где будет похоронен Роман.

Мемориалы памяти

После гибели Бондаренко по всему городу появились импровизированные мемориалы в его честь: жители Минска и других городов приносили цветы, свечи и мягкие игрушки.

Недавно Александр Лукашенко распорядился очистить от них город. Он активно продвигает версию Следственного комитета Беларуси, согласно которой Роман Бондаренко был пьян и сам сильно ударился головой до того, как во двор его дома прибыл наряд.

Утверждения властей о том, что Бондаренко якобы был нетрезв, опровергают врачи. Белорусские СМИ опубликовали первое заключение о состоянии здоровья Бондаренко, в котором сказано о нулевом уровне алкоголя в его крови.

По словам Лукашенко, оппозиция пытается сделать из Бондаренко "сакральную жертву". "Они уже назначили виновных. Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже. Это же чей-то ребенок", — сказал президент.

Накануне генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача клинической больницы скорой помощи, который в заключении указал, что в крови Бондаренко не было обнаружено алкоголя. Также арестована журналистка интернет-ресурса Tut.by, которая опубликовала эту информацию. Оба обвиняются в разглашении врачебной тайны.

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", — сказано в пресс-релизе генпрокуратуры.

Что произошло?

Вечером 12 ноября во двор на улице Червякова, который оппозиция называет Площадью перемен, приехала группа людей в масках и начала снимать бело-красно-белые ленточки — символ белорусской оппозиции.

Роман Бондаренко вместе с другими жителями дома вышел к ним, чтобы выяснить, что происходит.

По словам очевидцев, один из людей в маске спросил у Бондаренко: "Ты чего борзый такой?". После словесной перепалки мужчина крепкого телосложения отбросил Романа и тот ударился головой. Соседи утверждают, что те же люди затем увезли его на микроавтобусе.

Спустя два часа Бондаренко поступил в больницу скорой медицинской помощи Минска с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами. Он умер в реанимации.