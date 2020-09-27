В Минске начались задержания участников протестной акции

Сотрудники правоохранительных органов в Минске в воскресенье начали задерживать участников очередного несанкционированного марша оппозиции, пишет Интерфакс.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города. Тем временем силовики стараются не допустить скопления сторонников оппозиции в центре.

Людей задерживают по дороге на акцию на прилегающих к проспекту Независимости улицах.

Порядка десяти человек задержаны на подходах к проспекту Машерова. Люди направлялись к стеле "Минск город-герой".

В ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" подтвердили факт задержаний. Как сообщила его официальный представитель Наталья Ганусевич, "есть несколько задержанных в рамках административного процесса".

В центре Минска "во избежание ЧП" ограничили движение и стянули военных. БТРы, БМП, машины с колючей проволокой стянули ко Дворцу независимости и стеле "Минск — город-герой", сообщает РБК.

Кроме того, в белорусской столице не работают несколько крупных торговых центров.

В городе начались проблемы с интернетом. Один из операторов мобильной связи объяснил это "распоряжением уполномоченных государственных органов". "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета", — говорится в сообщении мобильного оператора А1 в Twitter.

Отмечается, что интернет будет работать либо медленно, либо вовсе будет вовсе недоступен.

27 сентября должен стать 50-м днем протестов в Белоруссии. Они начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил на них с 80% голосов. Его главная соперница — единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — набрала чуть больше 10% голосов.