В Минске начался суд над экс-претендентом в президенты Беларуси Бабарико
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Верховный суд Беларуси в среду, 17 февраля, приступил к рассмотрению уголовного дела "Белгазпромбанка", по которому проходят бывший глава банка Виктор Бабарико, пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах летом 2020 года, шесть топ-менеджеров банка и основатель компании "Активлизинг" Виктор Кобяк.

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Пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать на судебный процесс журналистов крупнейших независимых СМИ Беларуси — TUT.BY, Onliner, "Наша Ніва", БелаПАН и ряда других. Официальная причина — профилактика коронавируса, нехватка мест, допуск "достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности", сообщает портал TUT.BY.

Нарушение принципа гласности

Лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" обратился со срочным заявлением в Совет по правам человека ООН. В нем центр просит дать оценку нарушению принципа гласности судебного разбирательства и дискриминационному подходу при аккредитации независимых СМИ, которых не допустили на слушания по делу Бабарико.

На первое судебное заседание, проходящее в здании суда Московского района Минска, пропустили родственников по списку, много людей в майках и масках с символикой штаба Бабарико. Из обычных посетителей в зал смогли попасть 20−30 человек, более ста осталось на улице.

Дело Виктора Бабарико

Виктор Бабарико обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере, его заместители — в получении взятки в особо крупном размере, а основатель "Активлизинга" Кобяк — в даче взятки повторно либо в крупном размере.

По версии следствия, Бабарико, будучи председателем правления "Белгазпромбанка", создал из числа своих замов организованную группу с целью систематического получения взяток. За 16 лет накопилась сумма более чем в 30 млн рублей. В обвинении, помимо "Активлизинга", фигурируют компании ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг", ООО "Системы обработки информации" и ООО "Правовой диалог". Следствие также утверждает, что Бабарико за сумму свыше 1 млн рублей купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем.

Генпрокуратура сообщила, что все обвиняемые, кроме Бабарико, признали вину в полном объеме, с ними заключены досудебные соглашения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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