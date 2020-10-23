В Минске отменили провластный воскресный "супермитинг", на который намеревались свозить поездами и автобусами людей со всей страны. Среди возможных причин — массовый отказ людей от подобных поездок, а также распространение коронавируса. Позже ситуацию с митингом прокомментировал Александр Лукашенко.

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Как рассказала Tut.by председатель Минской областной организации "Белорусский союз женщин" Светлана Сороко, ей сообщили, что акции не будет из-за пандемии коронавируса. Работники, которые должны были монтировать сцену на площади Независимости, сообщили, что им дали отбой и сказали, что в субботу и воскресенье у них выходные. Сейчас здесь демонтируют сцену, которую уже начали устанавливать.

Кроме того, райисполкомы в районных центрах Минской области отменили заявку на автобусы на воскресенье. Про отмену также сообщили работники "Мингаза" и "Керамина". При этом некоторые предприятия по-прежнему намерены отправлять делегации в столицу в предстоящие выходные, им не сообщали об отмене поездки. В Федерации профсоюзов, которая вместе с другими организациями выступала заявителем на проведение провластных митингов, пока не комментируют ситуацию.

Среди наиболее вероятных причин отмены митингов называют массовый отказ людей от подобных поездок, из-за чего был риск не собрать массовое шествие, а также распространение коронавируса. Ранее сообщалось о том, что работников организаций убеждают поехать на провластные митинги в Минск, в том числе обещая премии и отгулы, а в некоторых случаях — угрожая увольнениями, непродлением контрактов и лишением все тех же премий.

Некоторые из тех, кому предлагали поехать на митинг, отказывались из-за своей позиции, ссылались на занятость или предлагали коллегам деньги, чтобы те съездили вместо них. "На одном из энергетических предприятий тянули жребий, кто поедет на митинг, так как желающих не было, а местные власти требовали от руководства делегировать работников", — отмечает портал.

Позднее ситуацию прокомментировал сам глава Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА. По его словам, на этот митинг планировали прибыть 250-300 тысяч человек со всей страны, и чтобы доставить всех желающих, потребовались бы тысячи автобусов и десятки поездов. В результате оказался бы заполнен весь центр Минска, поставив под угрозу безопасность людей.

"Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск", — сказал глава государства, заявив, что на мероприятие собирались прибыть многие люди пожилого возраста, и вопрос их безопасности стоит очень остро.

"А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности… А кто будет контролировать остальную часть?" — заметил белорусский лидер, добавив, что в принятии решения об отмене сыграл свою роль и фактор коронавируса. "Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг", — добавил Лукашенко, призвав "не рисковать людьми" и не уподобляться участникам протестов.

"Я обещаю, что весной-летом на разных площадках в свободном месте (это наш недостаток, мы редко людей вот так приглашаем) мы организуем такие красивые мероприятия, куда приедете с детишками, отдохнете. Да и успокоится ситуация. И будете довольны. А так мы можем получить как минимум обратный эффект", — заключил Лукашенко, подчеркнув, что не стремится "тащить людей в Минск" ради провластного митинга.

Ранее бизнесмен Юрий Воскресенский, одним из первых отпущенный из-под ареста после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, дал интервью, в котором рассказал об обещании президента не идти на новый президентский срок и раскритиковал действия Координационного совета оппозиции. По словам Воскресенского, на встрече в СИЗО КГБ президент записывал мнение всех и "оппонировал очень эффектно", тогда как часть его коллег-оппозиционеров "показали свою полную некомпетентность".

Он также раскритиковал действия Координационного совета оппозиции, который, по его словам, приписал себе заслугу освобождения нескольких оппозиционеров. "Эти заявления очень неэтичны и провокационны. Когда Тихановская говорит, что выход Салея — это результат нашего давления на режим, исходя из логики любой власти, этот процесс останавливается", — заявил Воскресенский. Сам он подчеркнул, что не сотрудничает ни с какими спецслужбами и не подписывал никаких документов о сотрудничестве со следствием, тогда как люди, которые "управляют протестами", "не несут никакой позитивной повестки".

Воскресные же протесты Воскресенский назвал неэффективными, заявив, что участников протестов "подставляют под дубинки, под административную ответственность", а лидеры протеста призывают к деструктивным действиям вместо того, чтобы сохранить и уберечь своих сторонников. По его словам, нежелание выстраивать диалог с нынешней властью ведет лишь к росту и мобилизации сторонников Лукашенко, а ультиматумы, предъявляемые в последнее время Светланой Тихановской, в итоге окажутся неэффективными.