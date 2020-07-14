В Минске проходит стихийная акция в поддержку Бабарико и Цепкало

В Минске вечером во вторник, 14 июля, прошел несанкционированный митинг в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами на выборах президента страны.

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Как сообщает корреспондент DW в Минске, к 19.45 часам по местному времени проспект Независимости в центре города был перекрыт, на нем к этому времени уже собралось несколько сотен человек. Люди не имели при себе ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они просто шли по улице и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Кроме пеших участников акции, на проспекте Независимости собралось множество велосипедистов.

Протестующих на проспекте Независимости в Минске становится все больше. ОМОН пытается развернуть толпу на боковые улицы (но получается так себе):

- Туда проходим, пожалуйста!

- А нам сказали — прямо. Нам разрешили! Спасибо! pic.twitter.com/tqvp2zfU4p — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Задержания на акции протеста в Минске

Судя по сообщениям в чатах, группы оппозиционно настроенных активистов вечером 14 июля начали одновременно собираться и в других районах Минска.

Вскоре в центр города подъехали автозаки, начались первые задержания. Так, журналистов радиостанции "Еврорадио" задержали прямо во время стрима с места событий. Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил милиционеров оказать помощь одному из участников шествия, которому внезапно стало плохо, передает корреспондент DW.

В Минске начались задержания, ОМОН разъединяет протестующих pic.twitter.com/kGdTkCeR4G — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Около 20.45 популярный в стране Telegram-канал "Беларусь головного мозга" сообщил о задержании журналистов "Радио Свобода". Примерно через час после начала акции начали глушить интернет, задержания продолжились. В ответ собравшиеся начали кричать "Позор!" и "Жыве Беларусь!".

К этой акции не призывал ни один из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси: ее анонсировал в интернете известный белорусский блогер и журналист Степан Путило, он же Nexta.

Отказ в регистрации Виктора Бабарико

За выдвижение Виктора Бабарико, считавшегося до одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.

Однако 14 июля стало известно, что в регистрации Бабарико было отказано — по причине несоответствий в декларации о доходах и имуществе, а также участия иностранной организации в его избирательной кампании.

Валерия Цепкало белорусский ЦИК отказался зарегистрировать, сославшись на недостаточное количество подписей в его поддержку.