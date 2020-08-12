В Минске протестующие попытались блокировать центральные улицы

В столице Белоруссии и других городах страны в среду, 12 августа, прошли акции протеста против произвола и насилия силовиков, вечером протестующие начали перекрывать дороги и автомагистрали

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В Минске протестующие перекрыли проспект Дзержинского, сообщает издание "Наша Нива". Блокирование городских автомагистралей произошло еще в нескольких местах, сообщает Telegram-канал Nexta. По информации корреспондента "РИА Новости", протестующие перегородили также проспект Независимости.

Ранее в оппозиционных Telegram-каналах было объявлено об акции по блокированию дорог в Белоруссии, ее начало назначили на 19:00 среды (совпадает с мск), 12 августа.

Во второй половине дня в Минске и других городах страны прошли акции протеста медицинских работников против насилия в отношении граждан, которое развязали правоохранительные органы.

Днем в городах страны прошли акции против произвола и насилия со стороны силовиков — марши и цепи солидарности женщин, вышедших на улицы. В Минске в таком формате акции прошли в нескольких районах города. Такие акции прошли в Гродно, Гомеле, Витебске, Жлобине, Слуцке, Лиде и других городах страны в том числе в районных центрах.

В столице Белоруссии на акции протеста против насилия вышли также медицинские работники. Они протестуют в белых халатах. Одна из самых многочисленных прошла у медицинского университета в Минске, в ней приняли участие около 200 человек. На место ее проведения прибыли автозаки с сотрудниками ОМОНа.

Волна протестов против насилия вызвана большим количеством опубликованных в Сети свидетельств жестокости, которую сотрудники силовых органов проявляют к демонстрантам, простым прохожим, жителям городов Белоруссии. Кадры избиений сотнями публикуются в оппозиционных Telegram-каналах и в социальных сетях.

Массовые протесты начались в городах Белоруссии и в ее столице вечером 9 августа, после объявления официальных данных об экзит-полах на выборах президента. По ним, действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей. Ожесточенные столкновения протестующих с силами правопорядка длились почти всю ночь и повторяются с тех пор каждый день.

Главный противник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская выехала из страны в Литву. Ее штаб заявил, что победителем выборов стала Тихановская, а результат Лукашенко — 80% по предварительным данным ЦИКа — стал результатом фальсификаций.