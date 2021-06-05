В Минске санкции против "Белавиа" назвали попыткой рейдерского захвата

После экстренной посадки в Минске самолета Ryanair несколько европейских стран приостановили разрешение на полеты, выданное "Белавиа". В Минке заявляют, что авиакомпания не причастна к произошедшему, сообщает портал РБК.

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Санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" являются "рейдерским захватом" рынка и бизнеса, заявил в эфире телеканала ОНТ директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

"Идет процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции — фактически рейдерский захват рынка и бизнеса", — сказал Сикорский.

Он добавил, что Минск взаимодействует с международными организациями, "чтобы развенчать фейки".

По словам Сикорского, "Белавиа" не участвовала в инциденте с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. "Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Специалисты по авиационной безопасности не должны были отреагировать по закону?" — спросил он.

Ограничения против "Белавиа" со стороны европейских стран были введены из-за инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске. Лайнер летел из Афин в Вильнюс, однако из-за сообщения о бомбе экипажу пришлось изменить маршрут и приземлиться в белорусской столице. Взрывных устройств на борту на нашли. Белорусские силовики сняли с рейса бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, оба были арестованы.

Западные страны осудили инцидент, назвав его "угоном", и потребовали освобождения задержанных. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя экстренную посадку самолета Ryanair, заявил, что "должен был защитить людей", и действовал "законно, по всем международным правилам".

Ряд стран, в том числе Великобритания, Франция, Швеция и Финляндия, приостановили разрешение на полеты, выданное "Белавиа". Также некоторые государства запретили Белоруссии использовать свое воздушное пространство. Международная организация гражданской авиации (ICAO) начала расследование произошедшего.

Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщал, что Евросоюз готовит промежуточные санкции против белорусских авиационных чиновников и государственной авиакомпании "Белавиа" из-за скандала с рейсом Ryanair. По данным агентства, министры иностранных дел стран блока согласуют ограничения 21 июня.

Власти Белоруссии заявили, что планируют наращивать полеты в те страны, куда "Белавиа" пускают, а именно в СНГ. "Надеемся на наших партнеров: актуальны направления во все страны СНГ, в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай — есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления", — говорил вице-президент Николай Снопков.

При этом о полетах в Крым до его "политического признания" как части России речи не идет, заявил глава авиакомпании Игорь Чергинец. Позже президент Александр Лукашенко рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным новый маршрут полетов в Крым, и объявил, что авиавласти двух стран проработают вопрос об открытии рейсов. "У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — сказал Лукашенко.

В МИД Украины предупредили Белоруссию, что санкции за "любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма" будут мгновенными.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове. Власти Украины считают случившееся аннексией, их поддерживают страны Запада. В Москве в ответ на территориальные претензии неоднократно заявляли, что Крым вошел в состав России на законных основаниях, и теперь вопрос его принадлежности исторически закрыт.