В Минске силовики перекрыли центр города, начались столкновения с ОМОНом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правоохранительные органы Белоруссии постепенно перекрывают центр Минска, сообщает в онлайн-трансляции белорусский интернет-портал TUT.BY. По его информации, людей выборочно пускают на проспект Независимости, одну из главных магистралей города. Там дежурит много спецтехники, сотрудников милиции и военных из внутренних войск, утверждает сайт. На Октябрьскую площадь в центре Минска доступ закрыли, много милиции дежурит на Интернациональной, перекрыли улицу Зыбицкую, пишет TUT.BY.

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На проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими, сообщает ТАСС.

По данным BBC, cразу несколько журналистов из различных СМИ сообщают, что в центре Минска силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона протестующих. На своем опыте знаем, что разрыв такой гранаты рядом — это очень неприятно и чревато травмами.


Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих власть совершает серьезную ошибку.

Пресс-служба минского метрополитена сообщила порталу, что с 19:40 закрыты на вход и выход станции "Купаловская" и "Октябрьская" "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют мимо этих станций без остановок. TUT.BY указывает, что с 20:00 закрыты также станции "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Портал Onliner добавляет, что поезда не останавливаются и на станции "Площадь Ленина".

ТАСС написал, что силовики закрыли для пешеходов площадь Независимости в центре Минска, где находится дом правительства и Центризбирком. Onliner подтверждает, что площади Октябрьская и Независимости закрыты, там стоят КПП, через которые людей не пускают. "Наибольшее скопление техники сейчас находится на площади Мясникова и парковки возле Дома офицеров", — добавил портал.


Несколько сотен человек собрались в центре Москвы у посольства Белоруссии, передает РИА "Новости". Ранее представитель посольства республики заявил, что не все желающие успели проголосовать 9 августа на выборах президента Белоруссии на участке в Москве.

Многие из собравшихся у посольства скандируют "Лукашенко, уходи!"

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько ближайших улиц. В частности, остановлено движение от Китай-города по Маросейке в сторону Чистопрудного бульвара. Пешеходам пройти по улице не позволяют, транспорт едет, но с затруднениями.

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