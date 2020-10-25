В Минске силовики пустили в ход светошумовые гранаты

Силовики применяют светошумовые гранаты при разгоне акции протеста в Минске, сообщают местные СМИ. В частности, об этом написало "Радио Свобода — Беларусь" в Telegram-канале. По данным издания, милиция пытается установить оцепление возле РОВД Центрального района столицы.

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Также TUT.by публикует видео, на котором видны вспышки в районе улицы Орловской. Издание сообщает, что на этой улице слышны многочисленные взрывы, а люди разбегаются. "Радио Свобода — Беларусь" также опубликовало видео, на котором слышны несколько взрывов.

Большие колонны спецтехники направлены в район Дворца независимости -— резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Силовики в центре Минска пытаются помешать движению колонны на проспекте Независимости, перекрыв участок рядом с площадью Победы. Как передает корреспондент агентства, колонна из нескольких сотен протестующих выдвинулась по улице Ленина в направлении Дворца спорта, дорогу им преградили силовики. Проезжая часть была перекрыта несколькими грузовиками милиции и водометами. Силовики выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной. Они требуют от протестующих разойтись.

В свою очередь сторонники оппозиции также взялись за руки и начали формировать живую цепь, чтобы не позволить силовикам задержать участников акции.

25 октября истекает срок "народного ультиматума", который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение "насилия на улицах".

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.