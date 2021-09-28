В Минске сотрудника КГБ застрелили при штурме квартиры

В одной из квартир Минска застрелили из ружья сотрудника КГБ Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет РБК.

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В КГБ утверждают, что, по данным ведомства, в квартире могли находиться "лица, причастные к террористической деятельности". "В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", — говорится в сообщении.

Силовики ответным огнем убили нападавшего.

"Еврорадио" в своем Telegram-канале со ссылкой на источники сообщает, что убитый в своей квартире мужчина — это сотрудник ИТ-компании EPAM Systems по имени Андрей З. По данным портала "Хартия 97", его полное имя — Андрей Зельцер.

Государственное агентство БелТА опубликовало видеозапись инцидента. Она снята с двух камер, одна из которых фиксирует происходящее со стороны силовиков, другая — происходящее внутри квартиры. На первых кадрах видно, как силовики, одетые в гражданскую одежду без знаков различия и представляясь милицией, взламывают дверь в квартиру. На съемке с другой камеры видно, что в квартире их ожидает молодой человек с охотничьим ружьем. С ним в квартире находится некая женщина, которая снимает происходящее на телефон. После того, как силовики ворвались внутрь, молодой человек крикнул: "Стреляю" и открыл огонь из ружья. Он успел сделать один выстрел, после чего вбежавшие в квартиру люди убили его ответным огнем.

Белорусский депутат Олег Гайдукевич, как передает БелТА, сообщил, что операция в квартире проводилась в связи с данными о том, что в ней проживали "участники экстремистского сообщества, связанного с оппозицией". Он утверждает, что они призывали к "убийству должностных лиц и вооруженному сопротивлению".