В Минске участницу Pussy Riot заставили записать видео в поддержку Лукашенко
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В среду, 30 марта, в Минске была задержана участница группы Pussy Riot Рита Флорес. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси заставили ее записать видео в поддержку Александра Лукашенко. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на слова Флорес.

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Активистка прибыла в Минск 26 марта и заселилась в гостиницу. 30 марта Флорес задержали около ее гостиничного номера — силовики были в гражданской одежде. Они отобрали у девушки телефон, осмотрели гостиничный номер, где она оставалась и потом отвезли Флорес в отдел ГУБОПиК. По словам девушки, ее оскорбляли и угрожали лишением свободы на срок до 15 лет.

После сотрудники ГУБОПиК завели Флорес в кабинет и потребовали записать видео на зеленом фоне. По словам активистки, ей предложили две темы для ролика — поддержка войны или Лукашенко.

"У меня было два варианта, что сказать. Первый вариант: я должна была сказать, что все, что происходит на Украине, так и должно быть, что мы должны убить этих фашистов и нацистов и что война это единственный способ решить данную проблему. Я завизжала и сказала, что не могу этого сказать и никогда в жизни не скажу. Второй вариант был сказать, что Лукашенко супер и что все протесты в Беларуси это пропаганда и блеф и что все куплено оппозицией. Если я не скажу, то мне обещали физическую расправу. Конкретно сказали, что мы с тобой будем говорить по-другому и еще никогда никто не препятствовал нашему желанию, чтобы записать это видео", — рассказала Флорес.

Девушка согласилась записать видео про Лукашенко. После записи видео сотрудники правоохранительных органов Беларуси сообщили Флорес, что она должна покинуть страну и ей теперь закрыт въезд на 10 лет. Однако официальных документов, подтверждающих это, девушке не выдавали. Флорес также сфотографировали на фоне двери с плакатами с буквой Z.

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