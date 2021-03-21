В Минске задержан лидер социал-демократов Игорь Борисов
Foto: facebook.com/ihar.barysau

Неизвестные в штатском в воскресенье, 21 марта, задержали в Минске председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова. Политика доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина, сообщил первый заместитель председателя партии Алексей Сигаев. По его словам, к Борисову не пустили адвоката, пишет Deutsche Welle.

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность задержанием белорусского оппозиционера, потребовав его немедленного освобождения. Глава МИД Швеции напомнила Беларуси о необходимости соблюдать взятые на себя международные обязательства в области прав человека.

Протесты после выборов президента

В Беларуси свыше 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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