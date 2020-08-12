В Минске закрыли центральные станции метро

Станции метрополитена, расположенные в центре Минска, закрыты в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на администрацию метрополитена.
По ее данным, станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина", "Площадь Победы" закрыты с 17:35. С 18:00 закрыты входы и выходы на станциях "Немига", "Молодежная" и "Фрунзенская". Сейчас поезда не останавливаются на этих станциях.
Центральные станции минского метро стали закрывать в последние дни вечером, после того как в Минске начались акции протеста против признания результатов президентских выборов. Массовые выступления переросли в столкновения с сотрудниками милиции.