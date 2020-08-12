В Минске закрыли центральные станции метро

Станции метрополитена, расположенные в центре Минска, закрыты в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на администрацию метрополитена.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее данным, станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина", "Площадь Победы" закрыты с 17:35. С 18:00 закрыты входы и выходы на станциях "Немига", "Молодежная" и "Фрунзенская". Сейчас поезда не останавливаются на этих станциях.

Центральные станции минского метро стали закрывать в последние дни вечером, после того как в Минске начались акции протеста против признания результатов президентских выборов. Массовые выступления переросли в столкновения с сотрудниками милиции.