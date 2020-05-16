В мире коронавирусом заразились более 4,5 млн человек

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 4,5 млн человек, как следует из опирающейся на официальные данные статистики информагентства AFP, обнародованной в полночь пятницы.

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На данный момент подтверждены 4 503 811 случаев заболевания и 305 424 смерти.

В Европе коронавирусом заразились 1 848 790 человек, а скончались от него 164 145 человек. В США подтверждено 1 432 045 случаев коронавируса и 86 851 смерть.

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду, что вакцина от COVID-19 появится к концу год или даже раньше.

"Мы считаем, что у нас очень скоро появятся очень хорошие результаты", — сказал он журналистам.

В Китае пятая потенциальная вакцина от коронавируса находится на стадии клинических исследований, будут разрабатывать и другие.

"До сих пор в испытаниях при участии 2575 добровольцев не выявлено существенных отклонений", — сказал заместитель государственной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь.

"Если все пройдет успешно, то, по плану, вторая стадия клинических испытаний этих проектов завершится в июле этого года", — сказал Цзэн.

Он добавил, что ведется работа и над другими потенциальными вакцинами, которые ждут одобрения для проведения клинических исследований.

Ранее Китай сообщал, что ведутся клинические испытания потенциальных вакцин.