В мире от нового коронавируса скончалось уже более 300 000 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

От появившегося в декабре прошлого года в Китае нового коронавируса на данный момент скончались 300 140 человек, как следует из опирающейся на официальные данные статистики информагентства AFP, обнародованной в полночь четверга по эстонскому времени.

Всего в 196 государствах и регионах подтверждено не менее 4 403 714 случаев заражения.

Статистика, основанная на официальных данных государств и ВОЗ, скорее всего, отражает всего лишь небольшую часть реального числа зараженных. Во многих государствах на коронавирус тестируют только людей с серьезными симптомами.
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LETA

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LETA
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