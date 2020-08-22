В мире скончалось свыше 800 тысяч пациентов с Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Положительный результат анализов на новый тип коронавируса Covid-19 за время пандемии получили свыше 23,1 млн человек в мире. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

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Жертвами заболевания стали 804 209 человек, 15,7 млн пациентов вылечились.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 618 314 граждан, в тяжелом состоянии находится 61 804 пациента.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер по предотвращению распространения инфекции в ряде стран были объявлены нерабочие дни, в некоторых городах ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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Gazeta.ru

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