В мире стало меньше демократий. О чем говорит новый индекс BTI

Впервые с 2004 года индекс BTI показал, что в мире среди развивающихся стран стало больше авторитарных, чем демократических. Что послужило причиной такого изменения и чем это грозит?

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Автократии — например, Россия и Китай — по одну сторону, и демократии — такие, как США и Германия, — по другую сторону. Их противостояние — самый крупный конфликт нашего времени? "Это жесткая борьба", — так описал нынешнюю политическую ситуацию в мире канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон 7 февраля 2022 года.

Но в интервью CNN Шольц демонстрировал оптимизм: он абсолютно убежден в том, что в конечном счете демократия победит. Поскольку это не только западная идея, а идея, которая глубоко укоренилась в сознании людей. "Я полностью уверен, что люди во всем мире ценят наш образ жизни, основанный на демократии, правовом государстве, личной свободе и рыночной экономике", — пояснил Шольц.

Свобода ограничена, разделение властей размыто

Сейчас демократия переживает не лучшие времена и вовсе не шествует триумфально по миру. Впервые с 2004 года так называемый "индекс трансформации" (BTI), который каждый год составляет Фонд Бертельсмана, показывает, что в 2021 году в мире стало больше авторитарных государств, чем демократических. Из 137 развивающихся и переходных стран, в которых проводилось исследование для составления индекса BTI, только 67 — демократические. Число автократий выросло до 70.

"Это самый плохой результат политической трансформации, который мы когда-либо наблюдали за 15 лет нашей работы", — говорит Хауке Хартманн (Hauke Hartmann), глава проекта BTI в Фонде Бертельсмана. В целом в мире стало меньше свободных и прозрачных выборов, меньше свободы мнений и собраний, а разделение властей стало более размытым.

Один из примеров — Тунис, страна, которая долгое время считалась последней надеждой демократического движения "арабской весны". Но в итоге президент Туниса Каис Саид правит с помощью декретов, лишив власти парламент и правительство в июле 2021 года и отменив часть положений конституции. Кроме того, Саид распустил и Высший судебный совет, который гарантировал независимость органов юстиции в стране.

Это только один из многих примеров, которые Хартманн привел в беседе с DW. "Более всего в последние 10 лет ситуация изменилась к худшему в Турции под руководством президента Эрдогана, с которым в самом начале связывали большие надежды. Потому что там распределение властных полномочий настолько ограничено, что мы уже два года назад причислили Турцию к автократиям. И эта оценка, к сожалению, со временем не изменилась", — констатирует глава проекта BTI.

Политические и бизнес-элиты способствуют автократии

Вызывает тревогу то, что многие страны, до настоящего времени считавшиеся демократическими, опустились в категорию государств, в которых у демократии есть изъяны. Например, Индия из-за националистического курса премьер-министра Моди или Бразилия из-за популистской политики президента-автократа Болсонару.

"Для меня это демократии, которые мы еще 10 лет назад считали стабильными, но со временем у них появились крупные недостатки в политических процессах. В Европе это, например, Польша и Венгрия — страны, которые показывают регресс, нарушая принципы правового государства в ЕС", — говорит Хартманн. Что он считает причиной усиления автократических систем и эрозии демократических норм?

"Основным мотором являются политические и бизнес-элиты, которые хотят защитить свои коррупционные системы, — отвечает глава проекта. — В большинстве из 137 стран, которые мы исследовали, мы имеем дело с политсистемами, которые имитируют демократию и используют такую экономическую модель, которая препятствует конкуренции в политике и бизнесе". Это особенно часто, добавляет Хартманн, можно наблюдать в Центральной Америке, где политика порой тесно связана с мафиозными структурами.

Кто чувствует угрозу бедности, голода, социальной изоляции и не видит улучшений, достигаемых с помощью демократических процессов, тот часто оказывается ослеплен популистскими идеями. И так происходит не только в развивающихся странах, но также и в государствах с устойчивой демократией, таких как США, показатели которых не учитываются в индексе BTI.

Репрессии в тени пандемии

Пандемия Covid-19 привела к ограничениям политических и гражданских прав во многих странах, признается в исследовании. Во многих случаях они были существенными, кратковременными и утвержденными парламентом, делится Хартманн.

"Но мы видим также исключения — в популистских режимах, например в Венгрии, или в авторитарных государствах, таких как Азербайджан или Венесуэла, которые используют пандемию как ширму, чтобы дальше проводить репрессивный курс". А в таких прогрессирующих автократиях как Китай, пандемия усилила и возможность тотальной цифровой слежки.

Несмотря на наблюдающийся тренд в сторону автократии, а не демократии, Хартман верит в то, что большинство людей стремятся к свободе и самоопределению. Это дает надежду, что гражданское общество будет продолжать развиваться: "Возьмите, например, протесты после выборов в Беларуси, общественную активность в Ливии, борьбу граждан за свои права в Судане. Эти люди не просто выходят на демонстрации, но и жертвуют своими жизнями для того, чтобы общество стало лучше. Они — герои и твердый, последний бастион в борьбе с авторитаризмом".