В мире впервые клонировали вымирающего черноногого хорька
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Американские ученые впервые клонировали представителя исчезающего вида — черноного хорька, использовав для этого гены животного, которое умерло более 30 лет назад, сообщает в пятницу Associated Press.

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Хорек по имени Элизабет Энн родилась еще 10 декабря 2020 года, но сообщили о ней только сейчас. Для ее создания использовался генетический материал хорька по имени Уилла, которая умерла в 1988 году. На заре ДНК-технологий ее ткани отправили в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.

В качестве суррогатной матери для появления Элизабет Энн использовали домашнего хорька, второй клонированный хорек не выжил. Вместе и с ними в этом помете появились на свет еще два маленьких хорька, которые не являются родственными клонированным.

Исчезновение черноногих хорьков было связано с тем, что владельцы ранчо отстреливали и травили луговых собачек, которыми питаются эти хищники. С 1979 года черноногие хорьки считались вымершим видом, однако в 1981 году собака с ранчо в Вайоминге принесла домой труп этого животного. Тогда ученые собрали оставшуюся популяцию из 130 особей, но позже большая ее часть погибла от болезни.

В 1990-е в результате программы по сохранению вида в неволе в дикую природу в США, Канаде и Мексике были выпущены тысячи черноногих хорьков. Однако проблема заключается в том, что выпущенные хорьки являются потомками всего семи животных — близких родственников, и генетическое сходство делает их особенно уязвимыми перед кишечными паразитами и болезнями.

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Интерфакс

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Интерфакс

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