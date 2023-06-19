В Молдове пророссийскую партию "Шор" признали неконституционной

Конституционный суд Молдовы признал политическую партию "Шор" неконституционной. 19 июня суд принял окончательное решение по запросу правительства страны о проверке конституционности этой партии.

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Правительство Молдовы обратилось в суд с требованием проверить деятельность партии в прошлом ноябре. Правительство посчитало, что партия организовывала массовые протесты для дестабилизации ситуации в стране, причем платила их участникам за выход на митинги.

Судьи постановили, что партия действовала вразрез с принципами верховенства закона и угрожала суверенитету и независимости страны — ровно такую формулировку содержал документ, поданный в КС правительством еще в ноябре 2022 года. Партию "Шор" также обвиняли в незаконном финансировании и деятельности в интересах России.

Для принятия решения суду понадобилось десять заседаний с перерывом в один месяц.

Со дня принятия этого решения партия считается расформированной. Ни один из ее документов более не будет иметь юридической силы.

Председатель Конституционного суда Николае Рошка заявил, что Министерство юстиции Молдовы создаст комиссию для ликвидации партии и исключения ее из реестра юридических лиц.

При этом депутаты от партии "Шор" сохранят свои мандаты в парламенте, но будут функционировать как независимые депутаты.

Как утверждало правительство, деятельность партии подпадает под статью 41 конституции страны, согласно которой партии и общественно-политические объединения, чья деятельность направлена "против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности", являются неконституционными.

Сообщается, что во время процесса было приведено достаточно доказательств того, что "Шор" занималась организацией массовых протестов с подкупом участников.

Представители "Шор" назвали обвинения против партии политически мотивированными.

Основатель партии Илан Шор на своей странице в фейсбуке так прокомментировал решение суда: "Сегодня Майя Санду плюнула в лицо сотням тысячам граждан, которые поддерживают Партию "ШОР". Сегодня Майя Санду плюнула в лицо людям повторно. Я хочу твердо заявить, что, несмотря на запреты, наложенные PAS и Майей Санду, мы продолжим все наши социальные проекты и будем участвовать во всех выборах".

Замглавы партии "Шор" Марина Таубер назвала решение Конституционного суда "позорным и беспрецедентным". "Мы первая страна в Европе, где распущена оппозиционная политическая партия. Мы не можем сравнивать себя с экстремистскими действиями в Турции и Болгарии, которые нам здесь привели в пример", — сказала она.

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Майя Санду на свой странице в фейсбуке заявила: "Конституционный суд признал партию "Шор" неконституционной. Это ожидаемое обществом решение именно потому, что молдаване ценят и хотят жить в демократическом государстве, в правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату государства" .

"Политическая партия, созданная из коррупции и для коррупции, представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства", — добавила она.